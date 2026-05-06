犬が床や地面にゴロスリする心理

1.地面や床のニオイを自分の体につけたい

犬が床や地面にゴロスリするのは、地面や床のニオイを自分の体につけたいからです。

とくに強いニオイに反応して行われることが多いです。強いニオイとは言っても、人間である飼い主には感じることのできない程度のニオイである場合もよくあります。

他の動物のニオイ（排泄物）、食べ物のニオイ、発情期の犬のフェロモンのニオイなど、ニオイに対して興奮し、ゴロスリしてしまうことがあります。

人間が香水を身につけるように、そのニオイを好んで自分の体につけたいわけではありません。他のニオイを身につけることで、自分のニオイを消したいのです。

野生時代の名残と言える行動であり、獲物から自分の身を守るための手段なのです。

また、野生時代には、地面のニオイを自分の身につけることによって、そのニオイから得られる情報を群れに持ち帰って共有していたのではないか、ということも考えられるのではないでしょうか。

2.自分のニオイをつけることで安心したい

犬が床や地面にゴロスリするのは、自分のニオイをつけることで安心したいからです。

犬は大好きな飼い主のニオイに安心しますが、最も安心できるのは、やはり自分のニオイです。

床や地面に他人や他犬のニオイがあるとき、ゴロスリすることで自分のニオイをつけ、上書きすることで安心感を得ようとすることがあります。

縄張りを主張したいとき、新しい環境におかれたとき、見慣れないものが増えたとき、ゴロスリの行動がよく見られることがあります。

誰かに対して「ここは私の場所だぞ！」と強く主張したい場合もありますが、「ここでくつろごうかな～♡」と、そのときその時間を楽しむためだけにゴロスリすることもあります。

3.セルフマッサージをするため

犬が床や地面にゴロスリするのは、セルフマッサージをするためです。

床や地面にゴロスリすることで、体がマッサージされて気持ちがいいのです。背中に痒みがあるときは、仰向けになり、体をクネクネさせながらゴロスリすることがあります。

換毛期で被毛が抜け替わるときは、とくに皮膚がムズムズとし、不快に感じられることがあり、その不快感を取り除きたくてゴロスリすることがあります。

嬉しそうにゴロスリしているのは、セルフマッサージをすることで体から不快感が取り除かれたり、心地いい刺激を受けたりし、気分がいいからなのです。

ゴロスリを止めてほしい場合の対処法

外での愛犬のゴロスリは、飼い主にとって困りごとですよね。

どうしても体が汚れてしまうことは避けられないかもしれませんが、なるべく自宅の室内や庭でゴロスリを楽しんでもらうようにしましょう。

お散歩中のゴロスリでは、他の動物の排泄物が落ちている場合があります。ニオイや見た目には分からないかもしれませんが、不衛生ですし、感染症の恐れがあるため要注意です。

ドッグランや公園でのゴロスリには、お洋服を着せることで対処してはいかがでしょうか。

ゴロスリをした瞬間、リードを強く引っ張るのはNGです。犬が首や喉を痛めてしまいます。気管が潰れると健康や命にも関わるため危険です。

まとめ

犬が床や地面にゴロスリする心理を3つ解説しました。

地面や床のニオイを自分の体につけたい 自分のニオイをつけることで安心したい セルフマッサージをするため

犬が床や地面にゴロスリをすることには様々な理由があり、本能的な行動である場合もありますし、快適さや安心を求めている場合もあります。

その仕草の背景を知ることが大切で、何気ない仕草ひとつにも愛犬との関係性をより良くするためのサインが含まれていることがありますので、よく理解するように心がけましょう。