GWの最終日「UターンラッシュでJR長崎駅など混雑」家族を見送る人の姿も…《長崎》
ゴールデンウイークは、6日の最終日を迎えました。
交通機関は、帰省や観光で長崎を訪れた人たちのUターンラッシュが続いています。
（見田 真一 記者）
「ゴールデンウイーク最終日。JR長崎駅では、家族らを見送る人たちの姿が見られます」
正午頃のJR長崎駅、スーツケースなどの大きな荷物を手にした帰省客や観光客の姿がありました。
（愛知から）
「祖父のお見舞いがてら、GWに(帰省した)。友達の所に行って、長崎バイオパークに行った」
（子ども）
「カンガルーやカワウソ(を見た)」
（福岡から）
「こどもでじまはくに遊び場に行った。楽しそうで1日中、遊んでいた」
（愛知から）
「(長崎に)初めて来た。見慣れない風景。ハウステンボスと平和公園と稲佐山の夜景を見に行った。(子どもは)走り回って楽しんでいた」
（大阪から）
「大阪から帰省した。平戸に行って、おいしい魚を食べて、天気も良かったし、自然を感じられて良かった」
（母親）
「(元気な姿を見られて) うれしい。病気しないように頑張ってほしい」
JR九州によりますと、西九州新幹線の上りは最終便までの一部の便で、指定席に空席があるということです。（※6日午後4時半現在）