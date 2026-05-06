ゴールデンウイークは、6日の最終日を迎えました。

交通機関は、帰省や観光で長崎を訪れた人たちのUターンラッシュが続いています。

（見田 真一 記者）

「ゴールデンウイーク最終日。JR長崎駅では、家族らを見送る人たちの姿が見られます」

正午頃のJR長崎駅、スーツケースなどの大きな荷物を手にした帰省客や観光客の姿がありました。

（愛知から）

「祖父のお見舞いがてら、GWに(帰省した)。友達の所に行って、長崎バイオパークに行った」

（子ども）

「カンガルーやカワウソ(を見た)」

（福岡から）

「こどもでじまはくに遊び場に行った。楽しそうで1日中、遊んでいた」

（愛知から）

「(長崎に)初めて来た。見慣れない風景。ハウステンボスと平和公園と稲佐山の夜景を見に行った。(子どもは)走り回って楽しんでいた」

（大阪から）

「大阪から帰省した。平戸に行って、おいしい魚を食べて、天気も良かったし、自然を感じられて良かった」

（母親）

「(元気な姿を見られて) うれしい。病気しないように頑張ってほしい」

JR九州によりますと、西九州新幹線の上りは最終便までの一部の便で、指定席に空席があるということです。（※6日午後4時半現在）