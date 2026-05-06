「3人子連れワンオペ海外挑めるの尊敬すぎる」近藤千尋、ママ友との韓国女子旅を披露！ 「すごすぎママ」
「3人子連れワンオペ海外挑めるの尊敬すぎる」近藤千尋、ママ友との韓国女子旅を披露！ 「すごすぎママ」
モデルの近藤千尋さんは5月5日、自身のInstagramを更新。3人の娘とママ友親子との韓国旅行の様子を公開しました。
【写真】近藤千尋、3人の娘との韓国女子旅
「ママ友と女子旅最高でした」近藤さんは「GWは長女9歳の誕生日のお祝いもあるので 韓国へ行ってきました ママ友と女子旅最高でした」とつづり、18枚の写真と1本の動画を投稿。9歳の誕生日を迎えた長女のバースデーケーキや韓国料理を堪能する様子など、3人の娘たちとママ友親子との韓国女子旅を満喫する姿を披露しています。
この投稿にコメントでは「3人子連れワンオペ海外挑めるの尊敬すぎる」「カッコよ」「千尋さん綺麗」「ちぴちゃん、3人連れてったの？ すごすぎママ」「グラサンと革ジャン似合い過ぎよ」「ママになって9年なのちぴちゃんもおめでとう」との声が寄せられています。
「三姉妹とても楽しんでおりました（わたしも）」4月20日の投稿でも「土日はお友達のお誕生日会でアートをさせてもらったり 三姉妹とても楽しんでおりました（わたしも）」とつづり、3人の娘と友達の誕生日会やお出かけを楽しむ様子を披露している近藤さん。ファンからは「千尋さんのファッション、美してオシャレ」「ママのお子さん見つめる視線が優しくて」「可愛い過ぎます」などの声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
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