お笑いタレント・田村淳がＭＣを務めるテレビ朝日系「ロンドンハーツ」が、５日放送された。

「Ｍ−１ファイナリストってどんな人？」と題した企画で、昨年３位だったエバースらがゲスト出演。エバース・町田和樹に対して、後輩芸人のマリーマリー・えびちゃんから寄せられたタレコミが紹介された。

えびちゃんはＮｅｔｆｌｉｘドラマ「極悪女王」で共演した、女優の唐田えりかとの食事中に、町田から飲みの誘いの連絡があったといい、「せっかくだし、紹介してあげようと待ち合わせ場所に」と回想。「女優さんもいるし良いお店に連れて行ってくれるんだろうと思っていたら、会うなりコンビニに入り、『好きなもの選んでいいよ』と唐田さんにお酒を選ばせた。公園でお酒を飲み始めるも、町田さんは緊張して全く話さず。とんだ恥をかかされた」と仰天の展開を振り返った。

痛恨ミスを暴露された町田は、「ホントにビックリするくらいかわいくて、緊張してしまってしゃべれなくなってしまった。ダンマリしました」と苦笑。「淳さんが昔、言ってたんですよね。『女優さんとかとご飯行くときは、赤ちょうちんみたいな軽い店に行く。それの方が口説き落とせる』って。それでミスりましたから、淳さんのせいもちょっとあります」と開き直って、責任転嫁していた。