大相撲の大関・安青錦（安治川）が６日、東京・中央区の荒汐部屋に出稽古。稽古中に左足首を負傷するアクシデントに見舞われた。土俵際で残そうとした際に左足首を痛めたとみられる。夏場所（１０日初日、両国国技館）前の２横綱３大関の現状は以下の通り。

横綱・豊昇龍（立浪） 春巡業を皆勤。番付発表翌日から相撲を取り始め、１日の稽古総見では横綱大関陣で最多の１７番。４日に錣山部屋へ、５日は境川部屋への出稽古で２７番を取る。

横綱・大の里（二所ノ関） 春巡業を左肩痛の影響で途中休場。先月２８日の部屋の稽古で三段目の力士と連続で１５番。１日の稽古総見は土俵に上がらず。

大関・琴桜（佐渡ケ嶽） １日の稽古総見で１０番。６日は出稽古に来た幕内・王鵬らと計１５番取って１３勝。

大関・安青錦（安治川） 春場所で負傷した左足小指骨折の影響で、春巡業を途中休場。先月３０日から相撲を取る稽古を再開。１日の稽古総見、５日の時津風一門の連合稽古などで稽古を重ねるも、６日に左足首を負傷。

大関・霧島（音羽山） 番付発表後は荒汐部屋、藤島部屋などへ精力的に稽古。６日の稽古中に左耳を痛めるも、大事には至っていない様子。