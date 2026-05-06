◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人０―５ヤクルト（６日・東京ドーム）

ヤクルトの山野太一投手が６回５安打無失点でリーグ単独トップの５勝目を挙げた。初回には同期入団の並木が竹丸の投じた初球、高めの直球を振り抜き左翼席に運ぶ先頭打者弾で先制。さらに、２点リードの６回にも同期の内山が３号ソロを放って援護した。

以下、山野の一問一答。

―同期の並木が先制の本塁打

「試合前に『まず１点取ってくるわ』というように言ってきて。もう本当に取ってきちゃって、すごくカッコよく見えました」

―今日の調子は

「ボール球が少し多かったので、球数が少しかかっちゃったんですけど、無失点でいけたことが一番よかったかなと思います」

―４回は満塁を抑えた

「本当に試合の勝敗を分ける大事な場面だったと思うので。１００％の力を出して抑えました」

―同期の内山も本塁打

「追加点も欲しかったですし、壮真、今年から内野もやってますけど、すごい守備でもいいプレーをしてくれて本当に助かりました」

―６回でで降板したがまだ投げたいという思いも

「そうですね、もう少しイニングを稼ぎたかったんですけど、また次の試合に向けて準備をしていこうと思います」

―両リーグ最多５勝目。好調の要因は

「ファンの皆さんの応援のおかげです」

―５勝という数字は

「開幕してからどうなるかという不安もあったんですけど、こうやって結果も付いてきたので、今までと変わらず自分のやることをしっかりやって一試合一試合を戦っていこうと思います」