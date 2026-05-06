5連休最終日の6日、東海地方は午前中、雨がぱらついたところも。

【写真を見る】GW終盤 東海3県はどこがにぎわった？ 空から調査 “日本最古の天守” 愛知･犬山城には1時間待ちの行列

（小川実桜アナウンサー）

「岐阜城は白いもやに隠れているようにも見えますね。城下町などの賑わいはどうなんでしょうか」

織田信長が天下統一の拠点とした岐阜城も、ゴールデンウィークで人気の観光スポット。



「天守閣にも多くの姿が。見晴らしはどうなんでしょうか。近くの駐車場は、ほぼ満車状態ですね」

岐阜城は耐震工事のため、天守閣に入れるのは、5月18日まで。再オープンは来年秋ごろの予定です。

そして、信長の叔父、織田信康が築城したと伝えられる、愛知の犬山城も。



「犬山城に入るための列が長くできています。100人を超える列ができているんじゃないでしょうか」

現存する「日本最古の天守」犬山城。6日は午前中、雨の中1時間待ちの行列ができました。

東山動植物園も大にぎわい 7日は休園日

「東山動物園の上空に来ました。園内も多くの人で賑わっています」

「大きなキリンが優雅に移動していますね」

そして、園内の池も…



「池を埋め尽くすのではないかと思うほどのスワンボートです。ピンク・白・黄色にブルーと、カラフルなボートをこいでいる人の姿が見えます」



5連休は6日まで。東山動植物園は7日が休園日です。