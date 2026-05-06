7日は広く初夏の陽気。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■連休明けは晴れるところが多く洗濯日和に

7日(木)は梅雨前線は次第に離れていく見込みです。太平洋側は雲が広がりやすいものの、日中は晴れ間もあるでしょう。日本海側は日差しがたっぷり届く所が多く、洗濯日和になりそうです。連休中に遠出をしていた方は、溜まった洗濯物も一気に片付けられるでしょう。紫外線は各地で強まる予想なので、日傘や帽子などで対策をすると良さそうです。梅雨空が続いていた沖縄も梅雨の晴れ間となるので、貴重な日差しを有効にお使いください。北海道は道北を中心に午後は雨が降るでしょう。

■連休明けは夏日続出 熱中症に注意を

7日（木）は、全国的に気温は高めの傾向で、夏日になる所が続出しそうです。山形や福島は29℃まで上がる予想で、真夏日一歩手前の暑さとなりそうです。青森も25℃の予想で2日連続の夏日となるでしょう。季節外れの暑さが続くため、熱中症には注意が必要です。東日本や西日本も初夏の陽気で25℃以上のところが多くなるでしょう。

【7日(木)の予想最高気温】※（）内は前日比と季節感

■台風5号が発生 日本への影響は無い見込み

札幌 23℃（-1 6月下旬）福島 29℃（+5 7月中旬）新潟 25℃（+1 6月中旬）東京 25℃（+3 5月下旬）名古屋 25℃（+7 5月中旬）大阪 25℃（+4 5月中旬）福岡 24℃（±0 5月中旬）

6日午後3時に台風5号が発生しました。1月から5月にかけて、台風が毎月発生するのは2015年以来のことです。今後は西寄りに進む予想ですが、あまり発達はせず、11日（月）にはフィリピンの東で、熱帯低気圧に勢力を落とす予想です。日本への直接の影響は無いとみています。