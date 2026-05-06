サッカースペイン１部リーグ、バルセロナのリーグ優勝が間近に迫っている状況で、１０日に行われるレアル・マドリードとのエル・クラシコの観戦チケットが事実上の完売となっている。バルセロナを中心に展開するスポーツ紙スポルトなどが伝えている。

少なからず優勝が決まる可能性があり、さらに相手は永遠のライバルだということで一般席でも価格は高騰。５００ユーロ（約９万２０００円）、６００ユーロ（約１１万円）、８００ユーロ（約１４万７０００円）と高値をつけているが、いずれも完売。すでに購入できない状態で、現状の最大収容人員６万２６５２人を割り込むことは考えにくい。

唯一残っているのがＶＩＰゾーンだが、最も安価なものでも２５００ユーロ（約４６万円）となる。クラブが推奨しているのは、両クラブ会長らが座る来賓席近くの席で質の高い食事がとれるパルコ・プレジデンシアルで、こちらの値段は１万ユーロ（約１８３万円）。ただ最高額はまた別で、ベンチの真後ろで招集外の選手たちやその家族・友人らが座るプレーヤー・ゾーンの１万２５００ユーロ（約２３０万円）となっている。通常このゾーンの値段は５００ユーロで推移しており、価格高騰が顕著になっている。