快適性だけじゃない 走りも進化できるキングオブミニバン！

2026年に入ってからも、高級ミニバン市場の中心的存在として注目を集めているのがトヨタ「アルファード」です。

街中だけでなく高速道路のサービスエリアや空港周辺でも見かける機会が多く、ファミリー層から法人需要まで幅広い支持を得ています。

【画像】超カッコいい！ 「GR仕様」に完全豹変!? トヨタ最新「ミニバンの王様」の過激な姿です！ （30枚以上）

アルファードが登場したのは2002年です。当時のミニバン市場は実用性重視のモデルが中心でしたが、初代アルファードはそこに“高級車としての快適性”を持ち込みました。

広い室内空間だけでなく、重厚感のあるデザインや上質なシート、静かな車内環境などが評価され、従来のミニバンとは異なる新たなカテゴリーを築き上げました。

その後もモデルチェンジを重ねるごとに完成度を高めていきます。2008年登場の2代目では内外装の質感がさらに向上し、2015年の3代目では「大空間高級サルーン」という考え方を前面に打ち出しました。

特に後席の快適性向上に力が入れられ、送迎用途や長距離移動での評価が一気に高まったことを覚えている人も多いはずです。

そして2023年に発売された現行4代目は、アルファードの方向性をさらに明確にしたモデルとなりました。新世代プラットフォームの採用によってボディ剛性が向上し、乗り心地や静粛性は従来型から大幅に進化しています。

大型ミニバンでありながら運転時の不安感が少なく、街乗りでも扱いやすい点は高く評価されています。

現行型の特徴としてまず挙げられるのが、その圧倒的な存在感です。大型フロントグリルを中心とした迫力あるデザインは、一目でアルファードと分かる個性を持っています。

一方でサイドシルエットは伸びやかで、派手さだけでなく高級サルーンのような落ち着きも感じさせます。

室内空間も大きな魅力です。インパネ周辺の造形や素材選びには細かな配慮が見られ、移動時間を快適に過ごせる工夫が随所に施されています。

上級グレードでは2列目にオットマン付きキャプテンシートを採用し、まるでラウンジチェアのような座り心地を実現しています。

長距離移動でも疲れにくく、後席に乗る人への快適性を重視していることがよく分かります。

乗車定員は6人、7人、8人の3タイプが用意されており、用途に応じて選択可能です。パワートレインは2.5リッターエンジンをベースに、ガソリン、ハイブリッド、プラグインハイブリッドの3種類を設定しています。

静かで滑らかな加速性能は高級ミニバンらしく、特にハイブリッドモデルは燃費性能と快適性を両立した仕様として人気を集めています。

価格帯（消費税込み）は510万円から1065万円超まで幅広く、装備や仕様によって大きく異なります。

それでも需要は依然として高く、日本自動車販売協会連合会が発表した「2025年度（2025年4月から2026年3月まで） 乗用車ブランド通称名別ランキング（軽自動車を除く）」では5位（7860台）を記録。

ラージクラスミニバンで最も売れていることからも、市場での存在感の強さがうかがえます。

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そんなアルファードをさらに魅力的にする存在として展開されているのが、GRブランドによる純正カスタマイズパーツです。

代表的なのが「GRパフォーマンスパッケージ」です。ハイブリッド車向けは29万7000円、ガソリン車向けは25万800円となっており、複数の専用パーツを組み合わせることで走行性能を向上させます。

中心となる「GRパフォーマンスダンパーセット」は車体の細かな振動を抑え、安定感のある乗り味を実現する装備です。ハイブリッド車は13万2000円、ガソリン車は9万9000円で設定されています。

さらに後席用の「GRパフォーマンスダンパーセット（室内用）」は8万2500円で、後席に伝わる横揺れや振動を低減します。

家族やゲストを乗せる機会が多いユーザーにとっては、快適性向上を実感しやすいパーツといえるでしょう。

そのほかにも「GRドアスタビライザー＆GRブレースセット」や専用の「20インチアルミホイール」など、見た目と走行性能を両立するアイテムが多数用意されています。

アルファード本来の高級感を損なわず、より上質なドライブフィールを楽しめる点はGRならではの魅力です。