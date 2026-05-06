上田竜也、台本を読み込む姿に木村了が「真面目で誠実」 第一印象は「怖い方」
俳優の上田竜也が6日、舞台『リプリー』初日前会見＆公開ゲネプロに参加。共演した木村了から「真面目で誠実」と絶賛された。
【舞台ショット】スタイリッシュなシーン続々、上田竜也出演の舞台『リプリー』
上田は巧妙で冷酷でありながら人を惹きつける主人公トム・リプリーを演じるにあたり、「何が正解かわからない。了くんはめちゃくちゃ頭良いので、丁寧に教えてくださった」と共演者に助けられながら作品に向き合ってきたと振り返った。
第一印象の話題になり木村は、上田に対して「怖い方なのかな」というイメージを持っていたことを打ち明けた。しかし、台本がボロボロになるくらい読み込み、けいこで課題を見つけると、翌日には修正している姿を見て「誠実で真面目」という印象を持つようになったという。上田は「その日は寝ちゃって、次の日に気分をリセットしてチャレンジすることの繰り返しでした」と回顧し、「台本は風呂で呼んでいました」と明かした。
さらに木村は「上田くんのアニキ気質なところに引っ張られてここまでやってこれました」と座長へのリスペクトも語った。上田は「不朽の名作と言われた『リプリー』を、チームワークでお客さんに何か一つ感情を持ってもらえたら」と呼びかけた。
同作品は、演出家・宮田慶子氏が1960年公開のアラン・ドロン主演映画『太陽がいっぱい』（原題：Purple Noon／Plein Soleil）を皮切りに、時代を超えて支持を集めてきた同名原作を、新演出で手掛けたもので、初の日本上演となる。舞台は1950年代初頭。息をするように嘘をつく青年トム・リプリーの、誰よりも魅了的で残酷、そして孤独な姿を描く。
東京公演は同劇場で24日まで、大阪公演は29日から31日までCOOL JAPAN PARK OSAKA WWホールで開催される。
【舞台ショット】スタイリッシュなシーン続々、上田竜也出演の舞台『リプリー』
上田は巧妙で冷酷でありながら人を惹きつける主人公トム・リプリーを演じるにあたり、「何が正解かわからない。了くんはめちゃくちゃ頭良いので、丁寧に教えてくださった」と共演者に助けられながら作品に向き合ってきたと振り返った。
第一印象の話題になり木村は、上田に対して「怖い方なのかな」というイメージを持っていたことを打ち明けた。しかし、台本がボロボロになるくらい読み込み、けいこで課題を見つけると、翌日には修正している姿を見て「誠実で真面目」という印象を持つようになったという。上田は「その日は寝ちゃって、次の日に気分をリセットしてチャレンジすることの繰り返しでした」と回顧し、「台本は風呂で呼んでいました」と明かした。
同作品は、演出家・宮田慶子氏が1960年公開のアラン・ドロン主演映画『太陽がいっぱい』（原題：Purple Noon／Plein Soleil）を皮切りに、時代を超えて支持を集めてきた同名原作を、新演出で手掛けたもので、初の日本上演となる。舞台は1950年代初頭。息をするように嘘をつく青年トム・リプリーの、誰よりも魅了的で残酷、そして孤独な姿を描く。
東京公演は同劇場で24日まで、大阪公演は29日から31日までCOOL JAPAN PARK OSAKA WWホールで開催される。