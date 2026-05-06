タレントの川崎希が5日に自身のアメブロを更新。家族で東京ディズニーランドを訪れ、子どもたちの好みの違いによるアトラクション選びの難しさや、食事で断念したことを明かした。

【映像】川崎希の愛車 ベンツ＆ポルシェのカイエン

この日、川崎は「子連れディズニー」というタイトルでブログを更新し、夫でタレントのアレクことアレクサンダーと3人の子どもたちとパークを訪れたことを報告。「子どもたちとディズニーは乗れるアトラクションと乗れないのがあったりして別行動したり合流したり家族みんなで連携していかないとね」と、子連れならではの楽しみ方についてコメントした。

続けて、長男はスリル系を好む一方で、長女は怖がってしまうといい「スプラッシュマウンテンやビッグサンダーはだめみたいでどうしましょ」と報告。それぞれの好みについては「かげとらはビッグサンダーが好きでsisterはホーンテッドマンションが好き グーちゃんはイッツアが大好き」と明かし「私はランドではベイマックスが1番好き」とつづった。

また、その後に更新したブログでは「ここ最近ディズニーに行くと行列だったり休止期間でずっっと食べられてなかった」というレストランが空いていたことを報告。しかし、家族から「ピザ食べたばかりでお腹いっぱいってことで断られましたぁ」と明かし、最後に「次回は絶対ボイジャーセット食べたい」と意気込みをつづった。