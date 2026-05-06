４月伊非製造業ＰＭＩは４９．８（市場予想４７．９、前回３月４８．８）



事業活動水準は、ほとんど変化なし。

輸出販売が大幅に減少したものの、全体の新規受注は増加に転じた。

コスト圧力は強まったが、価格転嫁（販売価格のインフレ）は沈静化した。

中東での戦争勃発による不確実性は、第2四半期に入っても引き続きイタリアのサービス部門の重し。

企業は増大するコスト圧力に直面し続けているだけでなく、それが需要にも再び悪影響を及ぼしている。

新規受注は増加に転じたが、その伸びは昨年初め以来で最も弱い部類。

仕入価格と販売価格の差は、2022年末以来で最大のギャップを示した。

企業がコスト負担を顧客に転嫁しにくくなっていることを示唆。

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