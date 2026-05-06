◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１５節 清水１−１（ＰＫ５−３）Ｃ大阪（６日・アイスタ）

清水はＣ大阪と１―１で突入したＰＫ戦を５―３で制し、２連勝を飾った。ホームでは３月２２日の広島戦以来、約１か月半ぶりの白星。今季初出場となったブルガリア代表ＦＷアフメド・アフメドフ（３１）が、土壇場で同点弾を呼び込む働きを見せた。

後半３１分、ＦＷ呉世勲に代わってピッチへ。１点を追う展開で「チームを助けよう」という思いを胸に流れを変えにいった。同４５分、ゴール前での折り返しを受けて放ったシュートが相手ＤＦのファウルを誘いＰＫを獲得。これをＭＦマテウス・ブエノが決め、試合を振り出しに戻した。

ＰＫ戦でも３人目のキッカーを任されて、右隅に冷静に決めた。決めた後は、喜びから芝にキスし、神への感謝を示した。

アフメドフの公式戦出場は昨年５月６日の柏戦以来、ちょうど１年ぶり。「自分にとっては厳しい時期だった。このピッチに戻って来られてうれしい。アイスタの雰囲気はすごくいい」と、復帰戦での白星に笑顔を見せた。