警察署の駐車場に止まっていたパトカーに石を投げつけて、窓ガラスを割ったなどとして35歳の男が逮捕されました。

【写真を見る】警察署に止まっていたパトカーに石を投げ…窓ガラス割った疑い 35歳男を逮捕 犯行の様子は防犯カメラに ｢石を当てたけど壊していない｣ 愛知

逮捕されたのは、愛知県清須市に住む介護職員の木田裕之容疑者35歳です。

警察によりますと木田容疑者は、5月3日午後3時過ぎから午後5時過ぎまでの間に、名古屋市中区にある中警察署の駐車場に止まっていたパトカー2台に石を投げつけて、リアガラスを割るなどした器物損壊の疑いが持たれています。

「石を当てたけど壊していない」

パトカー1台はリアガラスが割れて、もう一台は助手席のドアの一部がへこんでいたということです。

犯行の様子は中警察署の防犯カメラに映っていて、6日朝、中区大須でパトロール中の警察官が映像の人物に似た男を見つけ、職務質問をしたことで逮捕に至りました。

警察の調べに対し木田容疑者は「石を当てたけど壊していない」と容疑を一部否認しています。