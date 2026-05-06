◇セ・リーグ 中日0-2阪神（2026年5月6日 バンテリンドーム）

二塁も踏めない完敗だった。中日は2回1死からボスラーが右前へチーム初安打。石伊、鵜飼が凡退し、先制機を逃した。4回は先頭の福永が中前へ。しかし後続が倒れ無得点。その後は一人の走者も出せず、阪神・高橋にシャットアウトを許した。

今季初対決だった4月12日も、5安打の完封負け。2試合連続でシャットアウトを許し、井上監督もサバサバした口調で試合を振り返った。

「うちは前回も（高橋と）対戦しているし、遙人君が今年は絶好調というのも分かっているし、いろんなミーティングをやった結果が出ないということは、うちが望んでいた攻撃ができなかったという結果です」

前回の対戦でも投げ合った高橋宏が自己最多の15三振を奪う熱投。s6界、高寺に浴びた2ランが重く重くのしかかった。

「（勝敗が）どっちに転ぶにしても、ワンチャン、ツーチャンしかないな、と。向こうのワンチャンを取られてしまった、と…。宏斗も気合いの入ったナイスピッチングだったと思います」

チームの連勝は3でストップ。「高橋攻略」の糸口を見つけることが急務となった。