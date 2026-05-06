【台風情報】台風5号(ハグピート)発生 このあとの勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速はどうなる？ 今後の全国の天気を画像で 気象庁
■台風第5号(ハグピート)
2026年5月06日16時15分発表 気象庁
6日15時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 カロリン諸島
中心位置 北緯8度25分 (8.4度)
東経147度20分 (147.3度)
進行方向、速さ 西 ゆっくり
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 東側 280 km (150 NM)
西側 165 km (90 NM)
7日3時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 カロリン諸島
予報円の中心 北緯8度20分 (8.3度)
東経144度35分 (144.6度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
7日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 カロリン諸島
予報円の中心 北緯8度05分 (8.1度)
東経142度20分 (142.3度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
8日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 カロリン諸島
予報円の中心 北緯9度05分 (9.1度)
東経138度50分 (138.8度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
9日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯10度05分 (10.1度)
東経135度20分 (135.3度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
10日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯10度55分 (10.9度)
東経132度20分 (132.3度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 320 km (175 NM)
11日15時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯12度10分 (12.2度)
東経129度20分 (129.3度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1004 hPa
予報円の半径 400 km (215 NM)
■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
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