まさかの一発退場…水戸DFに“DOGSO”判定でレッドカード。鹿島との茨城ダービー、前半に10人となる厳しい状況に

まさかの一発退場…水戸DFに“DOGSO”判定でレッドカード。鹿島との茨城ダービー、前半に10人となる厳しい状況に