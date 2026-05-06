¡Úµð¿Í¡Û¥ë¡¼¥¡¼ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¤¬¥×¥í½éÈïÃÆ´Þ¤à£µ¼ºÅÀ¡¡ÂÐÀï°ì½ä¤Ç¶ì¤·¤¤Åêµå¤Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£¶Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£¶ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¡£½é²óÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤«¤é¥×¥í½éÈïÃÆ¤ò´Þ¤à£²È¯¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¤Ç¡¢£·²óÅÓÃæ£·°ÂÂÇ£µ¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Î£±µåÌÜ¡¢ÀèÆ¬¡¦ÊÂÌÚ¤Ø¤ÎÄ¾µå¤ò¤¤¤¤Ê¤êº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø±¿¤Ð¤ì¡¢¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï½éÈïÃÆ¤È¤Ê¤ëÀèÀ©¥½¥í¤òµö¤·¤¿¡£Â³¤¯¥µ¥ó¥¿¥Ê¤Ë»Íµå¡¢°ì»à¸å¤Ë¤âÆâ»³¤ËºÆ¤Ó»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£ÁýÅÄ¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤Ç£²ÅÀÌÜ¤ò¼º¤¤¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¸í»»¤¬À¸¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é£²²ó¤«¤é£µ²ó¤Þ¤Ç¤ò£°¤ËÍÞ¤¨¤ëÇ´Åê¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡Ä¡£¤Ê¤ª¤â£°¡½£²¤Ç·Þ¤¨¤¿£¶²ó¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£²»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿Æâ»³¤ËÊÑ²½µå¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢º¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¥½¥íËÜÎÝÂÇ¡£¤µ¤é¤Ë£·²ó¤Ë¤ÏÏ¢ÂÇ¤ÇÆó»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤éÎëÌÚ³ð¤Ë£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢£µÅÀº¹¤ËÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡³«ËëÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿º£µ¨¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¡¦»³Ìî¤È¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î£´¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂÐÀï¤¬°ì½ä¤·¤Æ³ÆµåÃÄ¤ÎÂÐºö¤â¿Ê¤àÃæ¡¢¶ì¤·¤¤Åêµå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£