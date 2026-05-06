花王のベースメイクブランド「プリマヴィスタ」が、ポケモンとコラボレーションした新作パッケージの化粧下地を5月9日（土）から、洗顔料を7月11日（土）から発売する。数量限定。

プリマヴィスタからポケモンコラボのスペシャルパッケージアイテムが数量限定で登場

第1弾は「スキンプロテクトベース 皮脂くずれ防止 UV50 EX」（25mL・3080円）のスペシャルパッケージ全4種がお目見えする。ミュウ（ベージュ）、プリン（ラベンダー）、ピッピ（フレッシュグリーン）、ヤドン（クリアブルー）の4色展開となっている。SPF50・PA+++で10時間化粧もちデータ取得済み。ウォータープルーフ仕様で、保湿成分のアスナロ枝エキスも配合されている。

「スキンプロテクトベース 皮脂くずれ防止 UV50 EX」（25mL・3080円）

第2弾は7月11日（土）発売の「プレメイクアップ ジェルウォッシュ」（110g・2420円）ニンフィアデザイン。泡立て不要のジェルタイプで、角栓・皮脂を除去する技術と、すすぎ時に保水ヴェールを形成する技術を搭載している。

「プレメイクアップ ジェルウォッシュ」（110g・2420円）ニンフィアデザイン

発売に先立ち、スペシャルパッケージが抽選で当たるキャンペーンも実施中。応募期間は5月7日（木）午後11時59分まで。詳細はプリマヴィスタ公式Xアカウントで確認できる。

プリマヴィスタのポケモンスペシャルパッケージの化粧下地は5月9日（土）から、洗顔料は7月11日（土）から、全国のドラッグストア・大型スーパー・ECサイトのプリマヴィスタ取り扱い店舗にて数量限定で発売する。価格はすべて税込み。