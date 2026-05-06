◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人０―５ヤクルト（６日・東京ドーム）

巨人が今季４度目の完封負けを喫し、３カード連続負け越し。９連戦を３勝６敗で終えた。

先発・竹丸は初回先頭・並木に初球１４６キロ直球を捉えられ、左翼席へ先制ソロを献上。これがプロ初被弾だった。その後初回１死一、二塁では増田に左前適時打を許した。２回以降は立ち直り、５回まで無安打投球。しかし０―２の６回に内山に左翼席へソロを浴びると、７回は２死二、三塁で鈴木叶に適時三塁打を許し、６回２／３を５失点で２敗目を喫した。

打線は相手先発・山野を攻略できず。４回は２死から四球と連打で満塁の好機をつくったが、吉川が一ゴロに倒れ、５回以降は１安打に終わった。

阿部監督の試合後の一問一答は以下の通り。

―竹丸は初回にバタついた

「ヨーイドンで打たれて。切り替えられるかなと思ったんだけどね。けど何とかあそこまで投げてくれて。最後は、代えるのは簡単だったんだけど、あそこを何とか乗り切ってほしいっていうね。今後の彼に対しての期待を込めていかせたんですけど。結果、ああなってしまったんでね、そこは僕も責任を感じてます」

―本人にとっては最長のイニングと球数。次回は

「たぶん一度抹消するのが決まってましたんで。それも含めてちょっと引っ張ってみました」

―打線は最近苦しんでいるように見えるが

「何とかね。点が入らないと勝てませんからね。何とかこちらも良き徹底したことがね、指示できればいいなと思います」

―ファウルのリクエスト（７回のヤクルト・伊藤の左翼線二塁打）は審判からどんな説明があったか

「ちょっと遅かったです」

―これで９連戦終了

「負け越してはしまったんですけどね、収穫もありましたし。それを反省、修正してやるしかありませんのでね。個々でしっかり反省して、チームでもしっかり反省して、また頑張りたいなと思います」