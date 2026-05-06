乃木坂46金川紗耶、1st写真集タイトル＆表紙全4種解禁【一覧あり】
アイドルグループ・乃木坂46の4期生、金川紗耶（24）が6月30日に発売する1st写真集のタイトルが『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）に決定し、表紙4種が解禁された。
【一覧】1st写真集の表紙全4種公開
女性ファッション誌『Ray』では専属モデルとしても活躍し「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影された。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。
ファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。くしゃっと笑う自然体なかわいさと、思わず見惚れてしまう洗練された大人の色気。24歳の今だからこそ実現できた、珠玉の写真集となっている。
■通常版表紙
撮影初日、クロアチア・ドゥブロブニクの絶景を一身に感じられるケーブルカー乗車時に撮影された1枚。清楚感のある装いで、大人な表情を浮かべる写真。
＜金川紗耶コメント＞
写真集撮影の記念すべき1ポーズ目の写真です。初めて訪れるクロアチアは、緊張よりもワクワクした気持ちのほうが大きかったです！
■楽天ブックス限定版表紙
現地でしか食べられないジェラートを片手に撮影された1枚。どこか儚（はかな）げな表情が魅力的なカット。
＜金川紗耶コメント＞
ピンクと白のギンガムチェックのワンピースがとてもお気に入りでした！不意に撮られたような、ぽわんとした素の表情を引き出していただきました。
■セブンネット限定版表紙
夜の明かりに包まれた、旧市街で撮影されたカット。大人の気品があふれる黒のドレスをまとった1枚。
＜金川紗耶コメント＞
私にとって大好きな場所になった旧市街。映画のワンシーンに出てくるような街並みの中で、ドラマティックな雰囲気を出せるよう意識しました！
■Sony Music Shop限定版表紙
夕日をバックに撮影されたカット。飾り気のないカジュアルな服装でこちらを振り返る1枚。
＜金川紗耶コメント＞
これはカヌーを漕いだあとの写真です。この日に見た夕日はきっと一生忘れないんだろうなと思えるくらい綺麗でした。実は、急遽現地で調達した衣装なんです！
【プロフィール】
金川紗耶（かながわ・さや）。2001年10月31日生まれ。24歳。北海道出身。O型。18年8月、坂道合同オーディションに合格。同年12月、乃木坂46 4期生のメンバーとしてデビュー。20年には女性ファッション誌『Ray』の専属モデルにも抜てき。22年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合にて「きつねダンス」を披露し、大きな話題に。グループ活動に加え、バラエティやラジオ出演などマルチに活躍の場を広げている。
【一覧】1st写真集の表紙全4種公開
女性ファッション誌『Ray』では専属モデルとしても活躍し「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影された。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。
■通常版表紙
撮影初日、クロアチア・ドゥブロブニクの絶景を一身に感じられるケーブルカー乗車時に撮影された1枚。清楚感のある装いで、大人な表情を浮かべる写真。
＜金川紗耶コメント＞
写真集撮影の記念すべき1ポーズ目の写真です。初めて訪れるクロアチアは、緊張よりもワクワクした気持ちのほうが大きかったです！
■楽天ブックス限定版表紙
現地でしか食べられないジェラートを片手に撮影された1枚。どこか儚（はかな）げな表情が魅力的なカット。
＜金川紗耶コメント＞
ピンクと白のギンガムチェックのワンピースがとてもお気に入りでした！不意に撮られたような、ぽわんとした素の表情を引き出していただきました。
■セブンネット限定版表紙
夜の明かりに包まれた、旧市街で撮影されたカット。大人の気品があふれる黒のドレスをまとった1枚。
＜金川紗耶コメント＞
私にとって大好きな場所になった旧市街。映画のワンシーンに出てくるような街並みの中で、ドラマティックな雰囲気を出せるよう意識しました！
■Sony Music Shop限定版表紙
夕日をバックに撮影されたカット。飾り気のないカジュアルな服装でこちらを振り返る1枚。
＜金川紗耶コメント＞
これはカヌーを漕いだあとの写真です。この日に見た夕日はきっと一生忘れないんだろうなと思えるくらい綺麗でした。実は、急遽現地で調達した衣装なんです！
【プロフィール】
金川紗耶（かながわ・さや）。2001年10月31日生まれ。24歳。北海道出身。O型。18年8月、坂道合同オーディションに合格。同年12月、乃木坂46 4期生のメンバーとしてデビュー。20年には女性ファッション誌『Ray』の専属モデルにも抜てき。22年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合にて「きつねダンス」を披露し、大きな話題に。グループ活動に加え、バラエティやラジオ出演などマルチに活躍の場を広げている。