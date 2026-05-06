『風、薫る』多江の実家では縁談が進み… 第29回場面カット
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第29回（7日）の場面カットが公開されている。
【写真】新たな相関図を公開 新キャストが続々合流！
前回は、コレラの感染者を看護する模擬授業が行われる。りん（見上愛）は過去を思い出すが、その様子を見たバーンズ（エマ・ハワード）は、りんに厳しい一言を言い放つ。授業の後、直美（上坂樹里）と話す中で、りんは看護について改めて考え、翌日の授業に臨む。
今回は、環（英茉）へのお土産を探していたりん（見上愛）は偶然シマケン（佐野晶哉）と出会い、シマケンの今の仕事と夢を知ることに。一方、多江（生田絵梨花）の実家では縁談が進み、多江は悩む日々が続いていた。そんなある夜、異変が起きて・・
【写真】新たな相関図を公開 新キャストが続々合流！
前回は、コレラの感染者を看護する模擬授業が行われる。りん（見上愛）は過去を思い出すが、その様子を見たバーンズ（エマ・ハワード）は、りんに厳しい一言を言い放つ。授業の後、直美（上坂樹里）と話す中で、りんは看護について改めて考え、翌日の授業に臨む。
今回は、環（英茉）へのお土産を探していたりん（見上愛）は偶然シマケン（佐野晶哉）と出会い、シマケンの今の仕事と夢を知ることに。一方、多江（生田絵梨花）の実家では縁談が進み、多江は悩む日々が続いていた。そんなある夜、異変が起きて・・