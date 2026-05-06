「ブレードランナー2049」プラモ！ ベルファイン、「Police spinner」完成模型に「Deckard’s Blaster」など。第64回静岡ホビーショーにて展示
【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要
BellFineは、5月13日より5月17日まで開催予定のイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて展示する映画「ブレードランナー2049」プラモデル製品を一挙公開した。
今回展示が発表されたのは、映画「ブレードランナー2049」に登場する乗り物「Police spinner」の完成模型。他にも、「Deckard’s Blaster」「K's Spinner」も展示される。
なお、同社ブースは「北館 大展示場 C4」に設置される。
▼▽第64回 #静岡ホビーショー▽▼- BellFine（ベルファイン） (@bell_fine) May 6, 2026
映画『#ブレードランナー2049』製品一挙展示🎉
「Police spinner」✨完成原型✨初公開！
ブラッシュアップされた緻密なデティールをその目でご確認ください！
「Deckard’s Blaster」「K's Spinner」も同時展示！👀
📍#BellFine ブース（北館 大展示場 C4）… pic.twitter.com/elmQhiNUcZ
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