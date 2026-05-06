◇MLB アストロズ2-1ドジャース(日本時間6日、ダイキン・パーク)

大谷翔平選手が自身の打撃不振を分析しました。

現在自己ワーストの24打席連続無安打に苦しむ大谷選手。投手への復帰が打撃に影響しているかについては「あまりそうだとは思ってはいない。時期的にこう落ちる時期ではもちろんある、あんまりここまでヒットが出ないっていうことはないとは思うので。フォアボール取りながらもしっかり前向きに、インプレーになった時にいい結果が生まれるためには、しっかりとした構えからしっかりとしたスイングが必要かなとは思っています」とコメント。

自身の打撃不振については「一番は軌道じゃないですかね、やっぱりいい軌道に入っていれば、打つべくして打ててますし、いいところに飛ぶようにできているので、いい軌道に入っていないっていうのが、構えの問題だと思ってましたけど、いくつかの要因があるのかなとは思っている。そこは明日以降また試しながら、何が良くないのかをはっきり分かれば、すっきりして打席に立てるのかなとは思います」と分析しました。

また、二刀流での出場ではなく、投打のどちらかに専念して出場することについては「うーん、どうなんですかね、まあ、やれと言われたら考えます、もちろん、そちらの方がチームにとっていいのであれば」とチームの意向を最優先とするとのこと。続けて「ただそれで今の状態で（打撃の）状態が上がるとは、思っては個人的にはいないので、投げているから打てないのではなくて、いい構えができていないから打てていないという。いい状態でバッティングができていないので打てていないっていう、単純なことなのかなとは思います」と振り返りました。