「恐怖の瞬間」「決して忘れられない」CL準決勝敗退のアトレティコ、闘将息子の“超決定機逸”にスペイン紙は茫然「がら空きのゴールにもかかわらず…」
現地５月５日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準決勝第２レグで、スペインの強豪アトレティコ・マドリーがプレミアリーグとの２冠を目指すアーセナルと敵地で対戦。ホームでの第１レグを１−１に引き分けていたなか、０−１で敗れ、決勝進出を逃した。
アトレティコにとってあまりに痛恨だったのが、50分の決定機逸だろう。敵のクリアミスを突き、闘将ディエゴ・シメオネの息子ジュリアーノ・シメオネが敵GKダビド・ラヤをかわして後は押し込むだけという状況を作ったが、うまくボールに触れず、ガブリエウ・マガリャンイスにクリアされてしまった。
スペインの大手紙『AS』はこのシーンについて、信じられない様子でこう報じている。
「決して忘れられない、まさに恐怖の瞬間だ。ジュリアーノが絶好のチャンスを逃した。完全にフリーだったが、ガブリエウとの競り合いの後、がら空きのゴールにもかかわらずシュートを打つことができなかった」
ファイナル進出の明暗を分けたのは、まさにこのシーンだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】無人のゴールに…スペイン紙が嘆いたシメオネの超決定機逸
アトレティコにとってあまりに痛恨だったのが、50分の決定機逸だろう。敵のクリアミスを突き、闘将ディエゴ・シメオネの息子ジュリアーノ・シメオネが敵GKダビド・ラヤをかわして後は押し込むだけという状況を作ったが、うまくボールに触れず、ガブリエウ・マガリャンイスにクリアされてしまった。
「決して忘れられない、まさに恐怖の瞬間だ。ジュリアーノが絶好のチャンスを逃した。完全にフリーだったが、ガブリエウとの競り合いの後、がら空きのゴールにもかかわらずシュートを打つことができなかった」
ファイナル進出の明暗を分けたのは、まさにこのシーンだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】無人のゴールに…スペイン紙が嘆いたシメオネの超決定機逸