GKをかわしたにもかかわらず、決定機を逃したシメオネ。(C)Getty Images

写真拡大

　現地５月５日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準決勝第２レグで、スペインの強豪アトレティコ・マドリーがプレミアリーグとの２冠を目指すアーセナルと敵地で対戦。ホームでの第１レグを１−１に引き分けていたなか、０−１で敗れ、決勝進出を逃した。

　アトレティコにとってあまりに痛恨だったのが、50分の決定機逸だろう。敵のクリアミスを突き、闘将ディエゴ・シメオネの息子ジュリアーノ・シメオネが敵GKダビド・ラヤをかわして後は押し込むだけという状況を作ったが、うまくボールに触れず、ガブリエウ・マガリャンイスにクリアされてしまった。

　スペインの大手紙『AS』はこのシーンについて、信じられない様子でこう報じている。
 
「決して忘れられない、まさに恐怖の瞬間だ。ジュリアーノが絶好のチャンスを逃した。完全にフリーだったが、ガブリエウとの競り合いの後、がら空きのゴールにもかかわらずシュートを打つことができなかった」

　ファイナル進出の明暗を分けたのは、まさにこのシーンだった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】無人のゴールに…スペイン紙が嘆いたシメオネの超決定機逸

 