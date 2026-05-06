◇プロ野球 セ・リーグ 広島 10-0 DeNA(6日、横浜スタジアム)

広島は大量10得点で快勝。引き分けをはさんでの連敗を2で止めました。

前回から中9日でマウンドに上がった先発・栗林良吏投手は、序盤3回をパーフェクトに抑える好投。4回に初安打を許すも後続を断つなど、前半5回をわずか2被安打で無失点に抑えます。

打線は3回、菊池涼介選手がDeNA先発・深沢鳳介投手から先制の1号3ランを放ちました。さらに5回には秋山翔吾選手と平川蓮選手のタイムリーなど打者一巡の猛攻で一挙5得点。5回までに大量8点をリードします。

さらに6回には持丸泰輝選手が2試合連発となる2号ソロを記録するなど、打線はこの試合11安打10得点を記録しました。

栗林投手は7回まで投げて82球、3被安打、6奪三振、無四球、無失点の好投。これで今季は5戦中4戦でハイクオリティースタート(HQS・7回以上2自責点以内)を達成しています。

8回以降はリリーフ陣の継投でDeNA打線を封じ、完封リレーで勝利。昨年から続いていたDeNA戦9連敗(引き分けはさみ)をストップしました。