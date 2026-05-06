◆第２７回兵庫チャンピオンシップ・Ｊｐｎ２（５月６日、園田競馬場・ダート１４００メートル、稍重）

３歳春のダートグレード競走に１１頭（ＪＲＡ５、地元４、大井１、高知１）が出走して争われ、武豊騎手騎乗の３番人気のスマートジュリアス（牡３歳、栗東・中村直也厩舎、父モズアスコット）は最後の直線で後退し、６着に終わった。

武豊騎手は０３年ビッグウルフ、０８年ナンヨーリバー、０９年ゴールデンチケット、２３年ミトノオーに続く、歴代最多の当レース５勝目はならなかった。

２５年８月のデビュー戦こそ芝で２着だったが、その後はダート路線に転じて３勝、２着３回。前走の昇竜Ｓでは逃げ馬の後ろを素早く確保すると、直線危なげなく抜け出す横綱相撲を見せており、一戦ごとに成長していたが、タイトルを手にすることはできなかった。

勝ったのは１番人気で戸崎圭太騎手騎乗のサトノボヤージュ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父イントゥミスチーフ）。勝ちタイムは１分２８秒１。２着は４番人気でＪＲＡのトウカイマシェリ（鮫島克駿騎手）、３着は６番人気で大井のゼーロス（笹川翼騎手）だった。