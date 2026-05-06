「中日０−２阪神」（６日、バンテリンドーム）

阪神先発・高橋が自身３試合連続完封勝利で、球団投手では１９６６年・バッキー以来、６０年ぶりの快挙を達成した。今季４勝目で全て完封。防御率は驚異の０・２１に。さらに４月５日・広島戦の二回からこの日まで３２イニング連続無失点となった。

ヒーローインタビューでは「バックにしっかり守ってもらって、伏見さんにしっかり引っ張ってもらったんで。はい、テンポよく投げれました。ほんとに投げやすいボールを選択してくれて、今日もみんないっぱいバックが盛り立ててくれたんで、すごい投げやすかったです。今日はストレートが結構良かったんで、いい感じでした」と振り返った。

３試合連続完封には少し言葉に詰まりながらも「たまたまたまなんで、続けて試合をつくれるように頑張ります」と話した。

チームは連敗を２で止め、今回の９連戦を５勝４敗で勝ち越しに成功した。

圧巻の投球内容だった。高橋は初回を１番・大島、２番・福永を連続三振に封じるなど難なく３者凡退。二回一死からボスラーにこの日初安打となる右前打を許したものの後続を寸断した。

四回には先頭打者の福永に中前打を浴びたが、村松、細川、ボスラーのクリーンアップを料理。五回も無失点に抑え２８イニング連続無失点とし自己最長を更新。抜群のキレと制球力で安定した投球を披露した。

中日・高橋宏との投げ合いとなったこの日の“高橋対決”は阪神・高橋遥人に軍配。文句なしの完封星で、打っては六回の先頭打席で左前打。「やっぱり立つからには打ちたい…打ちたい。しっかり塁に出ようと思って打席に入りました。めちゃくちゃ気持ちよかったです」と振り返った一打の後、１番・高寺の先制２ランが飛び出した。