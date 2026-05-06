Ｊ１鹿島が渋滞緩和とＣＯ２削減に向けた異例の取り組みを行った。明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１５節水戸戦（６日・メルスタ）において、通常は貨物専用駅として稼働している「神栖駅」から「鹿島サッカースタジアム駅」に向かう特別列車を運行した。

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この日は将来的な定常運行に向けた実証実験として運行が行われた。約５倍の倍率を勝ち抜いた約１８０人のサポーターが２両編成の車両に乗り込み、片道約１０キロ（所要２５分間）の道のりを楽しんだ。

貨物専用駅として稼働する神栖駅にはホームが存在しないため、サポーターはタラップを使用して車内に乗り込んだ。スタジアム来場者の車利用率が高い点、周辺道路の慢性的な渋滞が長年の課題となっている点に加え、ＣＯ２排出削減を目指すサステナビリティーの観点からも“奇策”として実証実験の実施に至った。

クラブの行政連携グループ・松田慧吾マネージャーは「ワクワク感も同時に提供する、新しい観戦体験の提案にもなる」と期待を寄せる。今後は走行データや乗車アンケートを精査し、定常運行に向けた課題と可能性を検討していく方針だという。