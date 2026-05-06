◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・西 ▽第１５節 長崎２―１岡山（６日・ピーススタジアム）

長崎が岡山を２―１で下した。前半１９分、長崎ＧＫ波多野豪のロングキックから、ＦＷ岩崎悠人が右足で先制点。前半４３分にはＦＷチアゴサンタナが左足で決めて追加点を挙げた。後半５分に、岡山はＦＷウェリックポポにゴールを許し、１点差となったが、粘り強い守備で逃げ切った。２戦ぶり勝利を挙げ、勝ち点を１９とした。

試合後、高木琢也監督は「近々のゲームは、チーム状態もそんなに悪くないパフォーマンスの中で勝ち点が取れなかった。そういった中で、今日のゲームは、内容的には後半２―１に得点が動いてから、少し長いボールの比重も多くなり押し込まれたが、ゲームの入りや、今日のゲームに対して映像やミーティングで準備したことを、（選手が）１００％に近い状態でプレーをしてくれた」と評価した。

また、指揮官は「課題としてゲームをコントロールすることが、我々のチームには必要だが、そこも前半の中で２点を取った中でも、うまくゲームをコントロールするということが（でき）、これまで経験した中で反省点が生かされたゲームだった。ゲームに多く絡めていない選手も、途中出場が多かった選手も約４、５人いて、そういう選手も含め、最高のパフォーマンスをしてくれた。これから連戦の最後５試合目、Ｃ大阪戦（９日、ハナサカ）に向けていい準備ができる。そういった、先（につながる面）も含めた非常にいい内容だったと感じている」と手応えを口にした。