◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人０―５ヤクルト（６日・東京ドーム）

巨人がヤクルトに完封負けを喫し、３カード連続負け越しとなった。先発の竹丸和幸投手がプロ初被弾となるプレーボール弾を浴びるなど２被弾して７回途中、自己最多の５失点。４勝でハーラートップに並んでいたヤクルト・山野投手との投げ合いで敗れ、プロ２敗目を喫した。打線も今季初めて２試合連続で８人の野手が同じ並びとなったが、今季４度目の完封負けと機能しなかった。

試合開始からわずか１０秒の出来事だった。竹丸は初回、先頭の並木に初球の真っすぐをとらえられ、プロ初被弾となる１号ソロを左翼席に運ばれた。痛恨のプレーボール被弾。その後も２四球などで１死一、二塁となってから、５番・増田に左前タイムリーを浴び２点目を許した。だが、ここから２者連続三振と踏ん張った。

立ち上がりは高めのボールが目立ったが、ここから抜群の修正能力で立ち直り２〜５回は無安打無失点。持ち前のポーカーフェースで淡々とアウトを積み重ねた。

しかし６回１死から、４番・内山にソロを被弾。プロ最長となる７回も続投したが、連打などで１死二、三塁に。サンタナは三振に仕留めたが、鈴木叶に２点三塁打を浴び、マウンドを降りた。結局、プロ最多の１１１球、最長の６回２／３まで粘ったが、自己最多の５失点で２敗目を喫した。

昨日（５日）と全く同じ並びとなった打線も、山野の速球とスライダーに苦しめられ、６回まで無得点。４回２死満塁でも吉川尚輝が一ゴロに倒れるなど、好機であと１本が出ず、リーグ単独トップの５勝目を献上した。７回以降もヤクルトの継投にかわされ、今季４度目の完封負けとなった。

チームはゴールデンウィーク中、これで３カード連続負け越し。９連戦は３勝６敗と大きく負け越し、連休前は４あった貯金は１となった。