節約お助けレシピ！ねぎと卵だけのおかず『卵のケチャップあんかけ』がパパッと美味
卵とねぎだけでパパッと作れる、節約おかず。ふんわりとした卵に、甘酸っぱいケチャップあんがとろりとかかり、シンプルながら満足感のある味わいに仕上がります。
家にある材料で手軽に作れるので、平日のごはんやレジャー帰りにも頼れる一品です。
『ねぎ卵のケチャップあんかけ』のレシピ
材料（2人分）
卵……4個
万能ねぎ……1/2束（約50g）
塩……少々
〈A〉
水……大さじ4
砂糖……大さじ1
トマトケチャップ……大さじ1
塩……小さじ1/3
片栗粉……小さじ1
しょうゆ……小さじ1
酢……小さじ2
作り方
（1）材料を切る
万能ねぎは長さ1.5cmに切る。ボールに卵を割りほぐし、塩、万能ねぎを加えて混ぜる。Aは混ぜる。
（2）フライパンで焼く
フライパンにサラダ油を強めの中火でしっかりと熱し、(1)の卵液を流し入れる。大きく混ぜ、半熟状になったら形を丸く整え、器に盛る。フライパンをさっと拭き、Aをもう一度混ぜてから入れる。中火にかけ、混ぜながら煮立てる。とろみがついたら卵にかける。
おいしく作るコツ
卵は多めの油で焼くと、ふんわりと仕上がります。フライパンをしっかり熱してから卵液を入れるのが鉄則。
甘酸っぱいあんがとろりとからみ、ふんわり卵がぐっと食べごたえのある一皿に。ご飯にのせてもおいしく、満足感のある仕上がりです。時間がない日にもさっと作れるので、ぜひ試してみてください。
教えてくれたのは…
脇 雅世ワキ マサヨ
料理家
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約10年間フランスに滞在し、パリ「ル・コルドンブルー」や数々のレストランで料理を学ぶ。帰国後、料理番組や料理雑誌、書籍などで活躍。2014年にフランス政府より農事功労章を受勲。東京・神楽坂で料理教室を運営するかたわら、調理器具メーカーの商品開発なども手掛ける。