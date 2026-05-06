節約お助けレシピ！ねぎと卵だけのおかず『卵のケチャップあんかけ』がパパッと美味

卵とねぎだけでパパッと作れる、節約おかず。ふんわりとした卵に、甘酸っぱいケチャップあんがとろりとかかり、シンプルながら満足感のある味わいに仕上がります。

家にある材料で手軽に作れるので、平日のごはんやレジャー帰りにも頼れる一品です。

『ねぎ卵のケチャップあんかけ』のレシピ

材料（2人分）

卵……4個

万能ねぎ……1/2束（約50g）

塩……少々

〈A〉

水……大さじ4

砂糖……大さじ1

トマトケチャップ……大さじ1

塩……小さじ1/3

片栗粉……小さじ1

しょうゆ……小さじ1

酢……小さじ2





作り方

サラダ油……大さじ1と1/2

（1）材料を切る

万能ねぎは長さ1.5cmに切る。ボールに卵を割りほぐし、塩、万能ねぎを加えて混ぜる。Aは混ぜる。

（2）フライパンで焼く

フライパンにサラダ油を強めの中火でしっかりと熱し、(1)の卵液を流し入れる。大きく混ぜ、半熟状になったら形を丸く整え、器に盛る。フライパンをさっと拭き、Aをもう一度混ぜてから入れる。中火にかけ、混ぜながら煮立てる。とろみがついたら卵にかける。

おいしく作るコツ

卵は多めの油で焼くと、ふんわりと仕上がります。フライパンをしっかり熱してから卵液を入れるのが鉄則。

甘酸っぱいあんがとろりとからみ、ふんわり卵がぐっと食べごたえのある一皿に。ご飯にのせてもおいしく、満足感のある仕上がりです。時間がない日にもさっと作れるので、ぜひ試してみてください。

（『オレンジページ』2026年2月2日号より）