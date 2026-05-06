ドル円１５６．５０近辺、ユーロドル１．１７３０近辺＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は156.45近辺、ユーロドルは1.1730近辺での推移。ドル円は日本時間午後に157.70台から155.04レベルまで急落した。市場には再び当局の介入観測が広がった。その後は下げ渋りとなり、現在の156.50付近が戻り高値となっている。



ユーロドルは1.1692付近を安値に買いが継続。ロンドン朝方に1.1743付近まで買われ、その後も1.1730付近に高止まりしている。



市場全般のムードはリスク選好に傾いている。トランプ米大統領がホルムズ海峡で足止めされている船舶の護衛作戦「プロジェクト・フリーダム」の中止を発表したことが、中東情勢の改善につながるとの期待を広げている。NY原油先物は一時100ドル台割れ、欧州株や米株先物・時間外取引は堅調に推移している。為替市場では有事のドル買いの巻き戻しで、ドル売りが優勢になっている。



USD/JPY 156.49 EUR/USD 1.1729

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