愛知県豊田市の国道で車同士が衝突。そのはずみで1台が水路に転落し、高齢の女性がけがをしました。

【現場の画像】垂れ下がった柵 水路にはヘッドライトのあたりまで水に浸かった軽乗用車 愛知･豊田市

（小川実桜アナウンサー）

「橋の下に黒い乗用車が1台見えます。手前の手すりには、黄色いテープが張られています。ここから車が1台転落したとみられます」

道路から垂れ下がった柵。その下の水路には、ヘッドライトの高さくらいまで水に浸かった軽乗用車が。

「車が4、5メートル下の用水路に転落した」

消防によりますときょう午前11時過ぎ、豊田市元宮町の国道248号で車同士の事故があり、「車が4、5メートル下の用水路に転落した」などと消防に通報がありました。

現場は国道が水路の上を通る部分で、事故のはずみで水路に落ちた軽自動車には高齢の女性が1人で乗っていました。

女性は一時、車の外に出られなくなりましたが、約30分後に消防に救助され、軽傷だということです。

【現場の画像】垂れ下がった柵… 水路にはヘッドライトのあたりまで水に浸かった軽乗用車