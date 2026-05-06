垂れ下がった柵… 水路には軽乗用車が 車同士の事故で1台が転落 高齢女性が一時閉じ込められるも30分後に救出 愛知･豊田市
愛知県豊田市の国道で車同士が衝突。そのはずみで1台が水路に転落し、高齢の女性がけがをしました。
【現場の画像】垂れ下がった柵 水路にはヘッドライトのあたりまで水に浸かった軽乗用車 愛知･豊田市
（小川実桜アナウンサー）
「橋の下に黒い乗用車が1台見えます。手前の手すりには、黄色いテープが張られています。ここから車が1台転落したとみられます」
道路から垂れ下がった柵。その下の水路には、ヘッドライトの高さくらいまで水に浸かった軽乗用車が。
「車が4、5メートル下の用水路に転落した」
消防によりますときょう午前11時過ぎ、豊田市元宮町の国道248号で車同士の事故があり、「車が4、5メートル下の用水路に転落した」などと消防に通報がありました。
現場は国道が水路の上を通る部分で、事故のはずみで水路に落ちた軽自動車には高齢の女性が1人で乗っていました。
女性は一時、車の外に出られなくなりましたが、約30分後に消防に救助され、軽傷だということです。
【現場の画像】垂れ下がった柵… 水路にはヘッドライトのあたりまで水に浸かった軽乗用車