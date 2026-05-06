◆第２７回兵庫チャンピオンシップ・Ｊｐｎ２（５月６日、園田競馬場・ダート１４００メートル、稍重）

３歳春のダートグレード競走に１１頭（ＪＲＡ５、地元４、大井１、高知１）が出走して争われ、１番人気で戸崎圭太騎手騎乗のサトノボヤージュ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父イントゥミスチーフ）が、好位から直線で差し切り、重賞初制覇をマークした。勝ちタイムは１分２８秒１。ＪＲＡ勢は２５年連続勝利となった。

レースは果敢にダッシュを決めた３番人気のエコロレーヴがハナを切って後続を大きく離す展開に。３番手で進んだサトノボヤージュは３角過ぎから一気にスパート。直線では内から伸びてきたトウカイマシェリと併せ馬の形で猛追する。残り１００メートル付近で逃げ馬をとらえると、併走してきたトウカイマシェリも突き放し、半馬身差でゴールを駆け抜けた。２着は４番人気でＪＲＡのトウカイマシェリ（鮫島克駿騎手）、３着は６番人気で大井のゼーロス（笹川翼騎手）だった。

同馬は昨年６月の芝コースで行われたデビュー戦こそ２着だったが、その後は一貫してダート路線を歩み３連勝。前走のサウジダービー（サウジアラビア）は初の海外遠征で慣れない環境に戸惑いながらも、日本馬最先着となる３着と能力の高さを示していた。

戸崎圭太騎手（サトノボヤージュ＝１着）「人気も１倍台（単勝１・７倍）で、応えられてホッとしています。（サウジアラビア帰りでしたが、）雰囲気はすごくいい感触で、返し馬も状態はいいなと思いました。（最内枠？）そこが一番ポイントと思っていました。内側を走りたくなかったので、どこかで出せたらと思っていましたが、ばらけたので外にうまく出すことができましたし。４角前くらいから（逃げた）エコロレーヴも怖いなと思い仕掛けを早めたんですが、（トウカイマシェリに）来られてからも反応できていたので、馬のおかげだと思います。（距離適性について）乗りやすい、競馬もどこからでもできる馬なので、そのあたりの幅も広げられたらと思います。初めて乗せてもらった時から能力を感じていましたし、重賞を勝つことができましたし、今後、期待出来る馬だと思っています」