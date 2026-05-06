群馬県伊勢崎市でトラックに衝突され、家族3人が死亡した事故から2年です。遺族は「つらさを紛らわせて生きていくしかない」と話しました。

【映像】「大きな事故がどんどん出てくるのはもどかしい」と訴える遺族

湊斗くんの母親「（湊斗くんと）同じクラスだった子たちが大きくなって、あのぐらいになったんだ。あの中にいるのかな、いたのかなと」

2年前の5月6日、伊勢崎市で対向車線にはみ出したトラックが乗用車に衝突し、塚越湊斗くん（2）と父親の寛人さん（26）、祖父の正宏さん（53）が死亡しました。

湊斗くんの母親「姿形は見えなくても一緒にいるっていう、つらさを紛らわせて生きていくしかないのかなと。大きな事故が起きているにもかかわらず、さらに大きな事故がどんどん出てくるのはもどかしい」

警察はきょう、同様の事故を防ぐため現場近くの国道で取り締まりを行いました。

当時、酒を飲んでトラックを運転していたとして危険運転致死傷の罪に問われた鈴木吾郎被告（71）には、上限の懲役20年の判決が言い渡されましたが、鈴木被告は控訴しています。（ANNニュース）