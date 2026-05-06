けさ、福島県郡山市の磐越自動車道で高校生1人が亡くなり、26人がけがをする事故が起きました。

記者

「郡山市の磐越道の事故現場です。マイクロバスなど複数の車が絡む事故がこちらで起こったとみられます。けが人も多数出たもようです」

事故があったのは、福島県郡山市熱海町の磐越道上り線で、午前7時半ごろ、高校生が乗るマイクロバスがクッションドラムに衝突しました。その後、マイクロバスはガードレールに衝突し、後続の車が追突しました。

この事故でバスに乗っていた男子高校生が亡くなり、26人がけがをしました。うち2人は重傷です。

その後の警察への取材で、亡くなった高校生は中央分離帯を越えて反対車線まで投げ出されていたことがわかりました。

近所の人

「8時10分前くらいに外に出たら、トラックの5メートルくらい前で人工呼吸（心肺蘇生）していた」

バスに乗っていた高校生が通う新潟市の北越高校では対応に追われました。

北越高校 灰野正宏 校長

「練習試合に行くということで、朝5時半ごろに出発いたしました。磐越道に乗っているところで事故が起きたというふうなことでございます」

学校によりますと、バスには男子ソフトテニス部の部員20人と運転手が乗っていて、福島県富岡町へ遠征に向かう途中でした。

学校はあす全校集会を開き、経緯を説明する予定です。