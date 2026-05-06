正式名称は「A線」「B線」

鉄道や道路では、「上り」「下り」という表現が用いられます。例えばJR東海道線では、東京方面行きが「上り」、東京から離れる方面が「下り」とされています。

【方向表示の違い】これが東京の地下鉄の旅客案内です（画像）

一方で、路線の形状や役割によって異なる呼び方もあります。東京都心を一周する山手線では「内回り」「外回り」、東京を挟んで大宮方面と大船方面に分かれる京浜東北線では「南行」「北行」といった表現が用いられています。

では、東京都心部を複雑に縦横する地下鉄の場合はどうでしょうか。

東京メトロでは上り、下り、あるいは内回り、外回りも使わず、すべて「A線」「B線」と呼んでいます。起点駅から終点駅への方向がA線、その反対がB線です。

なお、かつて東京の地下鉄が東京メトロ銀座線のみだった時代には、渋谷行きを「上り」、浅草行きを「下り」としていたそうです。

しかし、丸ノ内線の開通にあたり、「上り＝都心へ向かう方向」「下り＝都心から離れる方向」とすると、都心部（東京駅付近）を通過した後に上下の定義が逆転してしまう問題が指摘されました。こうした混乱を避けるため、A線B線という呼称が導入されたとされています。

他方、都営地下鉄は開業当初から「上り」「下り」という表現は採用していないそうです。都心部を走る地下鉄ではどちらが「上り」「下り」かを一概に定めにくいことが理由とされています。

そこで、都営新宿線の旅客案内では、「馬喰横山方面」「新宿方面行き」といったように、行き先の駅名を用いた表現が採用されています。一方で内部的には「東行」「西行」という呼び方が用いられることもあり、本八幡方面が「東行」、新宿方面が「西行」とされています。

ただし、路線が「6の字型」をしている都営大江戸線の場合は、「内回り」「外回り」の呼称のほか、前者をA線、後者をB線とする一部の時刻表がサイト内でも公開されています。