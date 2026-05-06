ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）の猛打が止まらない。「３番・三塁」で出場した５日（日本時間６日）のレイズ戦で２試合ぶりの本塁打となる１０号先制ソロを放った。

初回二死無走者で相手先発・ラセムセンの約１５５キロ速球を右中間席へ、技ありの一発を運んだ。これで５月に入って５戦５発。出場３５試合目で本塁打数を２桁に乗せた。

開幕直後の不振から一気に盛り返した岡本について、米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」は「ほんの数週間前まで懸念が急速に高まっていた。メジャーリーグデビュー戦で苦戦を強いられていたからだ。米国でのプレーは今シーズンが初めてで、岡本はボール球に手を出しがちで、三振の数が異常に多く、目に余るほどだった。スイングにも問題があり、力みが感じられませんでした。しかし、彼がすっかりチームに馴染んだと言うのは控えめな表現だろう。野球界で最も素晴らしい巻き返しを見せている」と驚きを隠せない。

そして「このペースを維持できれば、ア・リーグオールスターに選ばれるのは間違いないだろう」と早々とオールスター戦出場の当確ランプをともした。さらに「個人賞の受賞は現時点では時期尚早かもしれないが、それでも候補としての名前が挙がっているのは事実だ。岡本は着実に成長を続けており、７月には数々の栄誉のうち最初の受賞が期待されるだろう」と予想。メジャー１年目から７月のオールスター戦に出場できるか、注目だ。