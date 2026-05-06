益若つばさ、スーパーロング＆ぱっつん前髪で大胆イメチェン「お人形さんみたい」「似合いすぎ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/06】タレントの益若つばさが5月5日、自身のInstagramを更新。スーパーロングヘアにスタイルチェンジした姿を公開し、話題となっている。
【写真】40歳レジェンドモデル「雰囲気変わる」スーパーロングの大胆新ヘア
益若は「夏に向けて髪の毛スーパーロングにしました」「エクステは130本です。とにかく長めにしてレイヤーはいれてないです」「前髪は自分でぱっつんに切っちゃいました（定期）」とつづり、写真を投稿。肩の上までのボブヘアで長めの前髪をサイドに流していたこれまでとは印象がガラリと変わる、ぱっつん前髪にスーパーロングのストレートヘアになった姿を披露した。
この投稿にファンからは「お人形さんみたい」「ストレートヘア似合いすぎ」「すごく可愛い」「雰囲気変わる」「短いのも長いのもどっちも似合う」「目の保養」「圧巻のエクステ数」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】40歳レジェンドモデル「雰囲気変わる」スーパーロングの大胆新ヘア
◆益若つばさ、新ヘアスタイル披露
益若は「夏に向けて髪の毛スーパーロングにしました」「エクステは130本です。とにかく長めにしてレイヤーはいれてないです」「前髪は自分でぱっつんに切っちゃいました（定期）」とつづり、写真を投稿。肩の上までのボブヘアで長めの前髪をサイドに流していたこれまでとは印象がガラリと変わる、ぱっつん前髪にスーパーロングのストレートヘアになった姿を披露した。
◆益若つばさの投稿に反響
この投稿にファンからは「お人形さんみたい」「ストレートヘア似合いすぎ」「すごく可愛い」「雰囲気変わる」「短いのも長いのもどっちも似合う」「目の保養」「圧巻のエクステ数」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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