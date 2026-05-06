BANDAI SPIRITSは、ミニチュアボードゲーム「GUNDAM ASSEMBLE（ガンダムアッセンブル）」について、5月16日と17日に開催を予定している「第64回 静岡ホビーショー」体験会の事前応募締め切りが本日5月6日23時59分までとなっている。

本体験会は、デモキットを使用しGUNDAM ASSEMBLEのルールを覚えることができるイベントとなっており、参加記念品として「GUNDAM ASSEMBLEステッカー」が貰える。

今回体験会に参加するための事前抽選申し込みの期限が本日5月6日までとなっていることを公式Xアカウントにて告知しており、体験会参加するためには、本抽選以外にも「第64回静岡ホビーショー」の事前登録が必要となっている。

なお、当選枠に空きがある場合には、イベント当日に参加することができる。

□ガンダムアッセンブル「第64回 静岡ホビーショー」体験会のページ

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