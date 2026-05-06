「ガンダムアッセンブル」の「第64回 静岡ホビーショー」体験会の抽選応募締め切りが本日5月6日まで
【ガンダムアッセンブル：「第64回 静岡ホビーショー」体験会】 応募期間：4月20日～5月6日23時59分
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BANDAI SPIRITSは、ミニチュアボードゲーム「GUNDAM ASSEMBLE（ガンダムアッセンブル）」について、5月16日と17日に開催を予定している「第64回 静岡ホビーショー」体験会の事前応募締め切りが本日5月6日23時59分までとなっている。
本体験会は、デモキットを使用しGUNDAM ASSEMBLEのルールを覚えることができるイベントとなっており、参加記念品として「GUNDAM ASSEMBLEステッカー」が貰える。
今回体験会に参加するための事前抽選申し込みの期限が本日5月6日までとなっていることを公式Xアカウントにて告知しており、体験会参加するためには、本抽選以外にも「第64回静岡ホビーショー」の事前登録が必要となっている。
なお、当選枠に空きがある場合には、イベント当日に参加することができる。
□ガンダムアッセンブル「第64回 静岡ホビーショー」体験会のページ
【イベント情報】- GUNDAM ASSEMBLE 公式JP (@g_assemble_JP) May 6, 2026
⚡応募締め切りは“本日”まで⚡
第64回静岡ホビーショー会場内での #ガンダムアッセンブル 体験会の抽選応募を受付中！
▽抽選応募・詳細はこちらhttps://t.co/z0Ug4Bumk6
▽応募にあたって
本体験会の参加には、別途 第64回静岡ホビーショーの 事前登録が必要です。… pic.twitter.com/Mh8qkodbAU
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