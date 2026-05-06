◆春季高校野球山梨県大会 ▽決勝 山梨学院２―１東海大甲府（６日・全日ＹＢＳ球場）

今春のセンバツで８強入りした山梨学院が、東海大甲府を逆転で下して３年連続１０度目の優勝。２４年秋から５季連続優勝となった。

４回に１点を先行され、打線も５回までは無安打に封じられる苦しい展開だったが、８回に１死二塁の好機を作り、６番・藤田蒼海（そう）内野手（３年）の左中間への適時二塁打で同点に。勢い付いた打線は９回にも１死二塁の好機から、２番・高橋輝外野手（３年）が中越えに決勝の適時二塁打を運んだ。センバツで左手首を骨折したプロ注目の最速１５２キロの二刀流・菰田陽生に加え、左腕・檜垣瑠輝斗（るきと）投手（ともに３年）もコンディション不良で欠く状況だったが、チーム一丸で春季大会３連覇をつかんだ。

この日５７歳の誕生日を迎えた吉田洸二監督（５７）にとってはバースデーＶ。「（選手が）かなりたくましくなった。やはり、いままで菰田に頼っていたところが、『俺たちがやらなきゃ』という気持ちになっていることが今日の逆転につながったと思う。苦しい試合を昨日（の準決勝）、今日と体験できたことと、今日ひっくり返せたことは大きい」と収穫を語った。

山梨学院と東海大甲府は、１６日から千葉で行われる関東大会に出場する。