　米大リーグで５日（日本時間６日）、ア・リーグ中地区首位のガーディアンズとタイガースがそろって敗れてついに勝率５割を割って借金生活に入った。

　地区別で首位チームが借金になるのは珍しい。一方のナ・リーグ中地区は全５チームが貯金。これは、シーズン始まったばかりで同地区内での試合が少ないためと、全カードで交流戦が行われているための結果だ。同地区内の試合はガーディアンズはわずか５試合、タイガースも７試合しか行っていないことで、こんな現象が起こる。

　両地区の勝敗表は

【ア・リーグ中地区】

〈１〉ガーディアンズ　１８勝１９敗

〈１〉タイガース　　　１８勝１９敗

〈３〉ホワイトソックス１７勝１９敗

〈３〉ロイヤルズ　　　１７勝１９敗

〈５〉ツインズ　　　　１６勝２０敗

【ナ・リーグ中地区】

〈１〉カブス　　　　　２４勝１２敗

〈２〉カージナルス　　２１勝１４敗

〈３〉レッズ　　　　　２０勝１６敗

〈４〉ブルワーズ　　　１８勝１６敗

〈５〉パイレーツ　　　１９勝１７敗

　となっている。今後同一地区での試合が増えれば、この現象もなくなるはずだけに一時的だが、歴史に残るような勝敗表となっているわけだ。