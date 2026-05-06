米大リーグで５日（日本時間６日）、ア・リーグ中地区首位のガーディアンズとタイガースがそろって敗れてついに勝率５割を割って借金生活に入った。

地区別で首位チームが借金になるのは珍しい。一方のナ・リーグ中地区は全５チームが貯金。これは、シーズン始まったばかりで同地区内での試合が少ないためと、全カードで交流戦が行われているための結果だ。同地区内の試合はガーディアンズはわずか５試合、タイガースも７試合しか行っていないことで、こんな現象が起こる。

両地区の勝敗表は

【ア・リーグ中地区】

〈１〉ガーディアンズ １８勝１９敗

〈１〉タイガース １８勝１９敗

〈３〉ホワイトソックス１７勝１９敗

〈３〉ロイヤルズ １７勝１９敗

〈５〉ツインズ １６勝２０敗

【ナ・リーグ中地区】

〈１〉カブス ２４勝１２敗

〈２〉カージナルス ２１勝１４敗

〈３〉レッズ ２０勝１６敗

〈４〉ブルワーズ １８勝１６敗

〈５〉パイレーツ １９勝１７敗

となっている。今後同一地区での試合が増えれば、この現象もなくなるはずだけに一時的だが、歴史に残るような勝敗表となっているわけだ。