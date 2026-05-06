◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・西 ▽第１５節 長崎２―１岡山（６日・ピーススタジアム）

日本代表・森保一監督が長崎で試合を視察後、取材に応じた。３日のウォルフスブルク戦で右肩を負傷し、その後クラブから右鎖骨骨折の診断結果と、手術を受けたことが発表された日本代表ＭＦ鈴木唯人（フライブルク）について「（代表のメディカルとクラブで）連絡を取り合って、コミュニケーションを取った上で迅速に対応していただいて、次の回復に向けてというところを考えたようで、適切な処置を取っていただいた。（鎖骨を）骨折しているので実際に、すぐ戻ってこられるということではないと思いますが、戻れる可能性もあるということで、素早く手術をし、処置をしていただいているので、可能性に懸けていくというところは、選手もクラブも、我々代表チームとしても考えていきたい」と見通しを語った。

指揮官は「基本的には１５日のメンバー発表までの経過を見て、かつ、その先の見通しを立てた上でドクターに判断してもらい、Ｗ杯で（プレー）可能かどうかというところで、判断がプレーできるということであれば、選考のテーブルに入れて、選ぶときは選ぶことにしていきたい」と述べ、１５日の段階で状況を見極める方針を明かした。

鈴木唯は、３日の試合で相手選手からのタックルで右肩付近を痛め、後半３６分に途中交代。クラブから「右鎖骨骨折」の診断の発表後、ドイツ専門誌キッカーが「彼のＷ杯の夢は、ついえるかもしれない」と報じるなど、６月１１日（日本時間１２日）開幕の北中米Ｗ杯出場が絶望視されていた。本人は５日までに、自身のインスタグラムを通じ「大丈夫！やるよ！！」と短文で決意のメッセージを発した。