◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―ヤクルト（６日・東京ドーム）

巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）が７回途中１１１球を投げ、２本の本塁打を含む自己ワーストの５失点で降板した。

初回、先頭の並木に投じた初球１４６キロを左翼席へ運ばれプロ初被弾。なおも２四球などで１死一、二塁のピンチを招くと、増田に左前打を浴びて２点目を献上した。

しかし、２回はきっちりと立て直した。先頭の山野を遊ゴロ、続く伊藤を左飛、初回に先頭打者本塁打を浴びた並木は左飛に打ち取り、３者凡退に抑えた。

３回は２死走者なしから内山にこの日３つ目の四球を与えながらも、後続を右飛に仕留めて追加点を許さなかった。４回、５回はテンポ良く３者凡退に抑えた。

しかし、６回１死から４番・内山に左中間越えソロを浴びて３点目を献上。７回には連打で２死二、三塁のピンチを招き、鈴木に右翼へ三塁打を浴び、５点目を与えたところでマウンドを降り「立ち上がりの投球と七回粘り切れなかった事が反省です。次に生かせるようにしたいです」と振り返った。

ゴールデンウィーク（ＧＷ）９連戦の最終戦。前回４月２９日の広島戦（東京ドーム）でセ・リーグ５球団との対戦が一周し、現在は自身３連勝中とチームを救う働きをしている左腕。ツバメ打線とは４月１０日に東京ドームで初対戦し、６回途中１失点で２勝目を挙げていた。前日５日には２度目の対決に向け「バントもせずしっかり振ってくるんですけど、強引なバッティングじゃないというか。そういうのはすごい感じました。ランナーをためないように。そこに気を付けたい」と意気込んでいた。