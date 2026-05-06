A千葉の前田怜緒が契約満了…移籍先決定につき新天地へ「さらに成長した姿を見せれるよう頑張りたい」

5月6日、B1東地区のアルティーリ千葉は、前田怜緒との契約満了を発表した。なお、前田はすでに移籍先が決定しているため自由交渉選手リストには公示されず、後日移籍先クラブより正式発表が行われる。

宮城県出身で現在28歳の前田は、191センチ86キロのシューティングガード兼スモールフォワード。2019年に白鷗大学から滋賀レイクスターズ（現・滋賀レイクス）に加入し、信州ブレイブウォリアーズを経て、2023年にA千葉へ移籍。今シーズンは39試合に出場し、1試合平均8.2得点3.5アシストをマークした。

今回の発表に際しての前田、そして同クラブの新居佳英代表取締役CEOのコメント全文は以下の通り。

▼前田怜緒コメント



「日頃より応援してくださる皆様へ。



この度チームを退団することになりました。



A-xxの皆様の声援のおかげで今シーズン頑張ることができました。



来シーズン、皆様と一緒に戦うことができなくなり残念ですが、さらに成長した姿を見せれるよう頑張りたいと思います。



3シーズン、沢山のご声援をありがとうございました」

▼新居佳英代表取締役CEOコメント



「このたび、アルティーリ千葉で3シーズンに渡り活躍してくれた前田怜緒選手が契約満了となりましたので、ここにご報告いたします。



190cmを超える恵まれた身長を活かした積極的なリングアタックと、粘り強いディフェンスには、幾度となく助けられました。まさしくB1昇格を支えてくれた立役者の1人です。



3シーズンを通して攻守に渡り、大きな役割を担ってくれたことに心から感謝すると共に、今後益々の活躍を心より祈念しています」