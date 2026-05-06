止まらない宮崎、ついに１位確定！ 独走劇で３試合残し首位突破！ 阿野弾で琉球に１−０勝利
テゲバジャーロ宮崎は５月６日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第15節でFC琉球とホームで対戦。首位を走る宮崎が１−０で勝利し、WEST-Bグループの首位通過を３試合残して確定させた。
開幕節から７連勝、さらに第９節からも５連勝と圧倒的な安定感を誇る宮崎は、14節終了時点で12勝２敗（１度PK戦で敗戦）の勝点37。２位の鹿児島に勝点10差をつけており、この琉球戦に勝てば他会場の結果に関係なく首位が決まる状況だった。
試合は序盤から宮崎が主導権を握る展開となる。すると34分、浮き球のこぼれ球に阿野真拓が巧みなボレーで合わせて先制点を奪う。
その後もチャンスを作り続けたものの追加点は奪えなかったが、集中した守備でリードを守り抜き、１−０で試合終了。２試合ぶりの白星で大一番を制した。
この結果、宮崎はWEST-B首位が確定。地域リーグラウンド終了後は１試合制ノックアウト方式で行なわれるプレーオフラウンドに進み、各グループ１位と順位決定戦を戦う。初戦は５月30日、31日に予定されており、さらなる高みを目ざす戦いが始まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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開幕節から７連勝、さらに第９節からも５連勝と圧倒的な安定感を誇る宮崎は、14節終了時点で12勝２敗（１度PK戦で敗戦）の勝点37。２位の鹿児島に勝点10差をつけており、この琉球戦に勝てば他会場の結果に関係なく首位が決まる状況だった。
その後もチャンスを作り続けたものの追加点は奪えなかったが、集中した守備でリードを守り抜き、１−０で試合終了。２試合ぶりの白星で大一番を制した。
この結果、宮崎はWEST-B首位が確定。地域リーグラウンド終了後は１試合制ノックアウト方式で行なわれるプレーオフラウンドに進み、各グループ１位と順位決定戦を戦う。初戦は５月30日、31日に予定されており、さらなる高みを目ざす戦いが始まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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