お笑いコンビ「2丁拳銃」小堀裕之（52）の次男で、自身もお笑いコンビ「ウェスタンジーニャ」で活躍する小堀響己（19）が6日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。父・裕之の衝撃エピソードを暴露した。

同番組では、裕之の相方・川谷修士と、その妻で放送作家の野々村友紀子氏に向けて、長女の一花さんが感謝の手紙を読み上げた。その感動的な内容に、川谷は「いやホントにね…ありがとうございます」とグッときた様子。野々村氏も「ハタチになるっていうのを実感して…」と涙をこらえ、「ちょっと早口やったな」と照れ隠しをしたものの、改めて「凄いうれしかった、ありがとう」と伝えた。

そして響己も、自身とのコンビ「ヘドロ一家」としても活動する父・裕之に向けて手紙を朗読。「近くで見ていると何度も“この人は天才なんだな”、“今負けたな”と悔しく思います。そんな尊敬できる人間が父親であることを、誇りに思います」とした。

さらに「NSCの入学金も“俺が立て替えといたで、ゆっくりでええから返してや”」と言われたそうで、「うれしく思うと同時に、頑張らないとという緊張感を持つことができました。ただ…」と読み上げたところで、BGMが急変。「半年ほど返済していましたが、実はお母さんが立て替えてくれていたと知り、がく然としました」と明かした。

「お父さん、僕が渡したお金を返してください。ゆっくりでええから」と締めると、レギュラー陣は「えーっ」とドン引き。裕之は「もうちょっとで泣きそうになってたのに」と打ち明けたが、「もう使ってん、ゴメン」と、手元に残っていないことを打ち明けた。

「何に使ったんですか？」と問い詰められ、「いやまあ、生活費とか」と濁す裕之に、「ハライチ」澤部佑は「生活？ちゃんとした犯罪者ですよね」と強烈なツッコミ。野々村氏は「ここの家族ってホントに不思議で、私はいつも説教をしてて、外から見てて最低やって言ってるけど、凄く家族が仲がいい。パパ大好きとか」と感心したが、「それで私も泣きそうになってたのに、あんたホンマ、ええ加減にしいや」と叱り飛ばしていた。