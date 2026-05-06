今回紹介するのは、Threadsに投稿された猫ちゃんたちの集合写真。投稿主さんが、「あ！可愛い！」と思い、写真を撮ったところ、思わぬ出来映えになっていたのだとか…。投稿はThreadsにて、1.9万回以上表示。いいね数は3000件を超えていました。

【写真：『あ、可愛い！』と思って『集合していた猫たち』を撮った結果…まさかの『衝撃的な表情』】

あ！可愛い！って思って 写真撮ったら…

今回、Threadsに投稿したのは「きじとらねこ（kijitoraneko64）」さん。

投稿主さんがアップしたのは、猫ちゃんたちの集合写真。みんなケージに集まり、思い思いに過ごしていたようです。そんな様子を見て投稿主さんは「あ！可愛い！」と感じた模様。集まっている様子を大慌てで写真撮影したそうです。

しかし、写真には…睨むような目つきをした「極悪な顔」をしている猫ちゃんたちが写っていたのだとか。いったいなぜ、こんなに悪そうな顔になってしまったのか。猫の写真撮影って難しいですよね。

悪そうな猫ちゃんたちの集合写真に猫好きたち爆笑

可愛いと思って撮影したら、全員、極悪な顔をしていた今回の投稿。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「なんだか『お前どこ中だよ？あん？』みたいな」「お顔が「アウトレイジ」だ！」「組長と若頭と若頭補佐かしら…」などの声が多く寄せられていました。ただ、こうした悪そうな顔も猫の魅力といえる…のかもしれません。

Threadsアカウント「きじとらねこ（kijitoraneko64）」では、たくさんの猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。猫たちの日常はどれも見ていて微笑ましいです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「きじとらねこ（kijitoraneko64）」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。